F1: Παρέλαση McLaren στο GP του Μαϊάμι

Επιβλητική ήταν για άλλη μια φορά η ομάδα της McLaren F1, με τους Πιάστρι και Νόρις να κάνουν το 1-2 στο GP του Μαϊάμι.

Άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση από την ομάδα της McLaren, με τους Πιάστρι και Νόρις να κάνουν το 1-2 και τον Τζορτζ Ράσελ να τους ακολουθεί στο podium.

Τρίτη σερί νίκη σε GP για τον Όσκαρ Πιάστρι και 4η συνολικά για τη φετινή σεζόν. Στους 106 βαθμούς ο Αυστραλός, με τον Λάντο Νόρις να ακολουθεί με 97 και τον Φερστάπεν 3ο με 87.

Χαοτική η διαφορά της McLaren στο πρωτάθλημα κατασκευαστών με προβάδισμα 85 βαθμών ήδη από τη Mercedes. (203-118)

Lewis was NOT happy with Ferrari 📻 pic.twitter.com/8j7u0IfcS3

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) May 4, 2025