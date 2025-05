F1: Pole για τον Μαξ Φερστάπεν στο Μαϊάμι

Μετά την αποτυχία στο Sprint, ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο γρηγορότερος στα προκριματικά και θα ξεκινήσει πρώτος στο GP F1 του Μαϊάμι.

Μετά την 17η θέση στον αγώνα Sprint, ο πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν έκανε το comeback στα προκριματικά και θα ξεκινήσει από την pole στον αγώνα της Κυριακής.

Τον Ολλανδό θα ακολουθήσει ο Λάντο Νόρις (νικητής στο Sprint), ενώ στην τρίτη θέση θα είναι ο Kimi Antonelli. Ο νεαρός της Mercedes -έκπληξη της χρονιάς μέχρι τώρα- δεν πρόλαβε να απολαύσει για πολύ την pole που κέρδισε νωρίτερα σήμερα στο Sprint, χάνοντας θέσεις στην εκκίνηση και τελικά τερματίζοντας 10ος μετά την επαφή που είχε με τον Φερστάπεν στα pits.

Αναλυτικά η 10άδα:

MAX VERSTAPPEN IS ON POLE POSITION! 🥇💨

The Red Bull driver clinches pole from Lando Norris in P2 and Kimi Antonelli in P3 #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/x1ZBVrQQlD

— Formula 1 (@F1) May 3, 2025