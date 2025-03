BMW MOTORRAD Roadshow 2025: Zήσαμε την επέλαση των Βαυαρών στην Αττική

Προσεχώς στην πόλη σας – Το καραβάνι των BMW μοτοσυκλετών διαθέσιμο για test ride, δείτε το πρόγραμμα και κλείστε θέση

BMW MOTORRAD Roadshow:Ένα πολύ δύσκολο από πλευράς συντονισμού πόνημα, βρίσκεται σε εξέλιξη, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η νταλίκα της BMW, γεμάτη με τις μοτοσυκλέτες που συνιστούν την γκάμα του 2025 έχει ξεκινήσει την περιοδεία της στην χώρα μας, προσφέροντας τη δυνατότητα στους λάτρεις της μοτοσυκλέτας να τις οδηγήσουν και να συνομιλήσουν με ανθρώπους της εταιρείας.

Εμείς, προσκληθήκαμε να ζήσουμε την εμπειρία κατά την προγραμματισμένη στάση του BMW MOTORRAD Roadshow 2025 στην Αττική, στον φιλόξενο και πανέμορφο χώρο του κτήματος «Οινότρια Γη», της οικογένειας Λαζαρίδη, στο Καπανδρίτι.

Ο εξαιρετικός ανοιξιάτικος καιρός της Παρασκευής 07/03, ιδανικός για οδήγηση μοτοσυκλέτας, αποτέλεσε τον καλύτερο οιωνό για την εξέλιξη της πολύ γεμάτης αυτής ημέρας.

Στον parking του κτήματος Οινότρια Γη, βρισκόντουσαν παρατεταγμένες και απαστράπτουσες οι μοτοσυκλέτες που θα οδηγούσαμε αλλά προηγούταν το… to know us better και η παρουσίαση. Σε ότι αφορά στο πρώτο, το πράγμα πήγε στον «αυτόματο», αφού όλο το… γαλατικό χωρίο της μοτοσυκλέτας ήταν εκεί και είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε με παλιούς γνώριμους και φίλους, απολαμβάνοντας καφέ και εδέσματα από τον μπουφέ.

Μετά από την ξενάγηση στο εκπληκτικό μουσείο οίνου του κτήματος, ακολούθησε η παρουσίαση, με μια περιεκτική και ουσιώδη αναφορά στα highlight των μοντέλων αλλά και στη θέση που έχει κατακτήσει η BMW Motorrad στην αγορά. Εν ολίγοις, τα πάει λαμπρά και συνεχίζει να σπάει τα ρεκόρ πωλήσεων, παρά τις δύσκολες συγκυρίες που έχουν διαμορφωθεί σε όλο τον κόσμο.

Η είδηση που βγήκε από την παρουσίαση, αφορούσε την μοτοσυκλέτα που θα προκύψει από το concept F 450 GS, το μοντέλο δηλαδή που αντικαθιστά το G 310 GS και θα αποτελεί πλέον την «εισαγωγική» BMW. Mε σαφέστατο προσανατολισμό προς την «περιπέτεια» σε κάθε είδους δρόμο, θα φέρει δικύλινδρο κινητήρα 48 ίππων, ποιοτικά περιφερειακά και πληθώρα ηλεκτρονικών συστημάτων, ενώ θα διατίθεται σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού.

Όλα αυτά αποτελούν βέβαια λίγο πολύ γνωστές πληροφορίες, αυτό που πληροφορηθήκαμε από τον κ. Γιάννη Δουλγερίδη, έχει να κάνει με την τιμή της μοτοσυκλέτας η οποία θα είναι κάτω από τα 10.000 ευρώ και όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά «θα μας εκπλήξει».

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, είχε έρθει η ώρα για το οδηγικό κομμάτι. Σύντομη ενημέρωση από τον «οδηγό» μας Bασίλη Μπούρδο, ambassador αναβάτη της BMW και αγωνιζόμενο, ο οποίος μετρά τρεις συμμετοχές στο Dakar.

Προφανώς ήταν χρονικά αδύνατο να οδηγήσουμε όλοι και τις 20+ μοτοσυκλέτες που ήταν διαθέσιμες για test ride, οπότε έπρεπε να επιλέξουμε κάποιες από αυτές. Ξεκίνησα με το best seller μοντέλο της BMW στην Ελλάδα και όχι μόνο, την R 1300 GS με «συμβατικό» μηχανικό κιβώτιο, εντυπωσιαζόμενος για άλλη μια φορά από την πανάλαφρη αίσθηση της.

Σειρά είχε η R12, μια μοτοσυκλέτα που γεφυρώνει τους κόσμους των cruiser και των roadster κατηγοριών, χρησιμοποιώντας ως σύνδεσμο, την retro έκφραση. Πρόκειται για ένα πανέμορφο δίτροχο που χαίρεσαι να το βλέπεις στατικό και ακόμη περισσότερο να το οδηγάς. Είναι εξαιρετικά στημένο και μπορεί να ανταποκριθεί χωρίς κανένα πρόβλημα σε δυναμική οδήγηση, όπως διαπίστωσα στην όμορφή διαδρομή που έχει σχεδιάσει η BMW Motorrad, από το Καπανδρίτι μέχρι την Ιπποκράτειο Πολιτεία, στην οποία συμπεριλαμβάνονταν και ανοικτά τμήματα.

Οδήγησα επίσης το R 18 Roctane με τον θηριώδη κινητήρα των 1.802 κ.εκ., τον μεγαλύτερο σε χωρητικότητα boxer που έχει δημιουργήσει ποτέ η BMW. Εδώ τον πρώτο λόγο είχε το… τσουνάμι ροπής που φτάνει τα 16,6 kg-m στις 3.000 σ.α.λ., μια αίσθηση που πραγματικά πρέπει να την ζήσεις και να την αισθανθείς.

Μπορείς να έχεις αυτή την ευκαιρία, όχι μόνο για το R18 Roctane αλλά και για τα υπόλοιπα μοντέλα, καθότι οι επόμενες στάσεις του ΒΜW MOTORRAD Roadshow είναι προγραμματισμένες ως εξής:

12-13/03 Πάτρα

15/03 Ιωάννινα

17/03 Λάρισα

19-21/03 Θεσσαλονίκη

23/03 Καβάλα

Για δήλωση συμμετοχής συμπλήρωσε την σχετική φόρμα που θα βρεις ΕΔΩ.

