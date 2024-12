Εξαγριωμένος πελάτης «εμβολίζει» αντιπροσωπεία αυτοκινήτων που του αρνήθηκε επιστροφή χρημάτων [video]

Το πρωί το αγόρασε, το απόγευμα το «επέστρεψε» πραγματοποιώντας την απειλή ότι θα το ρίξει στην τζαμαρία

«O πελάτης έχει πάντα δίκιο». Είναι μια φράση – κλειδί στις πωλήσεις, μπορεί να μην ισχύει κυριολεκτικά και σε όλες τις περιπτώσεις αλλά δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από έναν δυσαρεστημένο πελάτη που δυσφημίζει μια επιχείρηση όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Στη Utah των HΠΑ, μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων που δεν ακολούθησε αυτή την γνωστή συμβουλή, έπαθε κάτι χειρότερο από δυσφήμιση…

Όλα ξεκίνησαν όταν την Δευτέρα 09/12 το πρώι, ένας ιδιώτης αγόρασε ένα μεταχειρισμένο Subaru Outback από αντιπροσωπεία της Mazda στο Sandy, μια πόλη κοντά στο Salt Lake City. To μεσημέρι της ίδιας μέρας ο πελάτης επικοινώνησε με την αντιπροσωπεία, ζητώντας να επιστρέψει το αυτοκίνητο και να πάρει πίσω τα χρήματα του, επειδή, κατά τους ισχυρισμούς του, αυτό παρουσίαζε μηχανικά προβλήματα.

Ο εκπρόσωπος της αντιπροσωπείας αρνήθηκε κάτι τέτοιο, λέγοντας του ότι στο συμβόλαιο αγοράς του αυτοκίνητου, υπήρχε ο όρος «πωλείται ως έχει», χωρίς να προβλέπεται δικαίωμα επιστροφής. Ακολούθησε μια «θερμή» συνομιλία με πολλά «γαλλικά» από πλευράς πελάτη, ο οποίος έκλεισε το τηλέφωνο απειλώντας ότι αν δεν δεχτούν την επιστροφή, θα «μπουκάρει» με το αυτοκίνητο από την τζαμαρία.

Προφανώς ο πελάτης ήταν ένας άνθρωπος που κρατά τον λόγο του και έτσι το απόγευμα της Δευτέρας, απλά και ντόμπρα, με συνέπεια, πραγματοποίησε την υπόσχεση του…

NEW: Utah man drives his car through the front of a Mazda dealership just hours after purchasing the car from the same dealership.

The incident happened in Sandy, Utah, after the man was told he couldn’t return the car.

The man told the dealership that he would drive the car… pic.twitter.com/nNASSjOw0y

— Collin Rugg (@CollinRugg) December 10, 2024