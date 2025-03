Heart of Joy: Έτσι κάνει η BMW τα ηλεκτρικά της πιο απολαυστικά

Σκοπός της BMW με το BMW Vision Driving Experience είναι να καταδείξει την έννοια της οδηγικής απόλαυσης στα απόλυτα φυσικά όρια

Αυτό το Vision Vehicle δεν προορίζεται για μαζική παραγωγή, αλλά λειτουργεί ως ένα κινητό εργαστήριο δοκιμών της τεχνολογίας διαχείρισης των συστημάτων μετάδοσης κίνησης και δυναμικής οδήγησης που έχει αναπτυχθεί ειδικά για τη Neue Klasse – την επόμενη γενιά οχημάτων BMW – και αποκαλείται από την BMW με το προσωνύμιο «Heart of Joy».

Το πρωτότυπο αυτοκίνητο έθεσε τις δυνατότητες του «Heart of Joy» στην απόλυτη δοκιμασία αντοχής στο BMW Performance Driving Center στο Spartanburg των ΗΠΑ, με την εταιρεία να παρέχει αποκλειστικές πληροφορίες για το πρόγραμμα εξέλιξης που ακολουθεί σε σχέση με την εμπειρία ηλεκτροκίνησης της Neue Klasse στο πλαίσιο μιας πρώτης παρουσίασης. Κάθε αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της οικογένειας Neue Klasse θα επωφελείται από το «Heart of Joy». Το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της Neue Klasse με αυξημένο ύψος θα μπει στη μαζική παραγωγή αργότερα φέτος στο εργοστάσιο της εταιρείας που βρίσκεται στο Debrecen της Ουγγαρίας. Το νέο «Heart of Joy» έρχεται να προσθέσει μια τέταρτη πτυχή – που δεν είναι άλλη από το εμβληματικό γνώρισμα της Απόλυτης Οδηγικής Απόλαυσης της BMW – στην υπάρχουσα «τριπλέτα» χαρακτηριστικών της Neue Klasse (ηλεκτρική, ψηφιακή, κυκλική). Ο Oliver Zipse, Πρόεδρος του Δ.Σ. της BMW AG, ανέβηκε στη σκηνή της έκθεσης IAA 2023 κρατώντας το μικρό μαύρο κουτί. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μονάδα ελέγχου θα περάσει στη μαζική παραγωγή, όχι όμως και το Vision Vehicle.

«Το Heart of Joy μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την οδηγική εμπειρία όχι μόνο στο επόμενο επίπεδο, αλλά και πέρα από αυτό», αναφέρει ο Frank Weber, μέλος του Δ.Σ. της BMW AG, υπεύθυνος για την Εξέλιξη. «Επιπλέον, ενισχύουμε περαιτέρω την αποδοτικότητα και, κατά συνέπεια, την αυτονομία, καθώς στο μέλλον ο οδηγός θα φρενάρει σχεδόν αποκλειστικά χρησιμοποιώντας την ανάκτηση ενέργειας. Αυτό σημαίνει Efficient Dynamics εις διπλούν».

Η υπολογιστική ισχύς είναι τώρα δέκα φορές ταχύτερη

Η μονάδα ελέγχου του «Heart of Joy» για τις επιμέρους λειτουργίες του συστήματος κίνησης, των φρένων, της φόρτισης, της ανάκτησης ενέργειας και του συστήματος διεύθυνσης, επεξεργάζεται τις πληροφορίες δέκα φορές ταχύτερα από τα προηγούμενα συστήματα. Σε συνεργασία με το λογισμικό BMW Dynamic Performance Control, το «Heart of Joy» υπολογίζει όλες τις λειτουργίες δυναμικής οδήγησης με ένα εντελώς νέο επίπεδο ταχύτητας και ακρίβειας. Η μονάδα ελέγχου έχει αναπτυχθεί εξολοκλήρου στους κόλπους της εταιρείας, βάσει της εμπειρίας που έχουν αποκτήσει οι μηχανικοί της BMW εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Το Vision Vehicle είναι σε θέση να αναπτύξει ροπή 18.000 Nm. Και εφόσον το σύστημα ελέγχου μπορεί να διαχειριστεί μια έκρηξη ισχύος αυτού του μεγέθους, θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της καθημερινής οδήγησης με ευκολία.

Με την ανάκτηση ενέργειας κατά το φρενάρισμα, οι λειτουργίες των συστημάτων κίνησης και πέδησης στα ηλεκτρικά οχήματα συνεργάζονται αρμονικά. Στην καινοτόμο αρχιτεκτονική των ηλεκτρονικών συστημάτων της Neue Klasse, το «Heart of Joy» αποτελεί μία από τις τέσσερις κεντρικές μονάδες ελέγχου συνδυάζοντας για πρώτη φορά τις λειτουργίες του συστήματος κίνησης με αυτές της δυναμικής οδήγησης. Αυτές οι καινοτόμες λειτουργίες ελέγχου είναι κατοχυρωμένες με διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Η μονάδα υψηλής απόδοσης ελέγχει την επιτάχυνση και την πέδηση, τη σταθερότητα του οχήματος, τις δυναμικές λειτουργίες διεύθυνσης και τη διαχείριση της φόρτισης. Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας, σε συνδυασμό με το άριστα συντονισμένο λογισμικό BMW Dynamic Performance Control που έχει αναπτυχθεί εσωτερικά, επιτρέπει σε όλους τους συνδεδεμένους ενεργοποιητές να αποκρίνονται άμεσα και με ελάχιστη καθυστέρηση. Η όποια απόκλιση περιορίζεται σε επίπεδο χιλιοστών του δευτερολέπτου. Σε αντίθεση, τα συμβατικά συστήματα χρησιμοποιούν ξεχωριστούς αλγορίθμους ελέγχου για το σύστημα κίνησης και τα φρένα, γεγονός που περιορίζει την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων χειρισμού των οχημάτων με ισχυρά συστήματα ηλεκτροκίνησης.

Η πιο ομαλή διαδικασία πέδησης στην ιστορία του αυτοκινήτου σε συνδυασμό με ακρίβεια στις στροφές

Ο οδηγός και οι επιβάτες απολαμβάνουν μια ήρεμη και αθόρυβη εμπειρία οδήγησης, ανεξαρτήτως των συνθηκών ή της ταχύτητας του ταξιδιού. Σε απαιτητικές συνθήκες δυναμικής οδήγησης, ο νέος συνδυασμός του «Heart of Joy» και του λογισμικού BMW Dynamic Performance Control προσφέρει ασύγκριτη σιγουριά και σταθερότητα στις στροφές. Το ίδιο το αυτοκίνητο «δημιουργεί» πρόσφυση και στρίβει με ακρίβεια. Οι παρεμβάσεις του οδηγού είναι λιγότερες, επιτρέποντας τη διατήρηση της πορείας του οχήματος με μεγαλύτερη σταθερότητα και ακρίβεια. Αυτό μεταφράζεται σε μια συνεπή και προβλέψιμη συμπεριφορά στις στροφές, συνεισφέροντας σε μια πιο διαισθητική και ομαλή οδήγηση. Σε χαμηλές ταχύτητες – όπως κατά την οδήγηση με συνεχή σταμάτα-ξεκίνα ή στο παρκάρισμα – η άμεση μετάδοση των σημάτων και η γρήγορη επεξεργασία των πληροφοριών προσφέρουν μια ακόμη πιο συναρπαστική εμπειρία. Στις λειτουργίες οδήγησης D ή B, καθώς και κατά τη χρήση του Active Cruise Control, του χειρόφρενου ή της επιλογής P, η διαδικασία σταματήματος και επανεκκίνησης γίνεται με απόλυτη αρμονία.

Η ανάκτηση ενέργειας συνεισφέρει κατά 25% στην αύξηση της αποδοτικότητας

Επιπλέον, το ενσωματωμένο σύστημα κίνησης και ο έλεγχος πέδησης και ανάκτησης ενέργειας συμβάλλουν στη βιώσιμη χρήση της ενέργειας. Το 98% των οδηγών δεν χρειάζεται να παρέμβει χρησιμοποιώντας τα συμβατικά φρένα. Η ισχύς πέδησης που παράγεται μέσω της ανάκτησης ενέργειας είναι επαρκής για την κανονική, καθημερινή οδήγηση. Μόνο σε περιπτώσεις έντονου φρεναρίσματος, όπως σε έκτακτη ανάγκη, απαιτείται η επέμβαση των συμβατικών φρένων. Συνολικά, αυτό το σύστημα μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα έως και 25%.

Το όχημα δοκιμών BMW Vision Driving Experience απεικονίζει τη λειτουργία του «Heart of Joy» μέσω φωτιζόμενων χρωματικών κωδικών στις ζάντες: η επιτάχυνση αναπαρίσταται με πράσινο χρώμα, η ανάκτηση ενέργειας με μπλε και η πέδηση με τα συμβατικά φρένα με πορτοκαλί.

Τέσσερις καινοτόμοι «υπερ-εγκέφαλοι» θα αναλάβουν καθήκοντα στις BMW του μέλλοντος. Αυτοί οι υπολογιστές υψηλής απόδοσης συνδυάζουν έξυπνα διάφορα στοιχεία που μέχρι πρότινος λειτουργούσαν ανεξάρτητα. Το «Heart of Joy» έχει αναπτυχθεί σε ποσοστό 100% στους κόλπους της εταιρείας, επιτρέποντας τη συνένωση τεσσάρων σημαντικών μονάδων ελέγχου σε έναν ενιαίο υπολογιστή υψηλής απόδοσης.

Τρεις ακόμα «υπερ-εγκέφαλοι» είναι υπεύθυνοι για χαρακτηριστικά όπως η αυτόνομη και η εξαιρετικά αυτοματοποιημένη οδήγηση, η ενημέρωση και η ψυχαγωγία, καθώς και για βασικές λειτουργίες του οχήματος όπως ο κλιματισμός, τα συστήματα αναβάθμισης της άνεσης, η πρόσβαση στο όχημα, καθώς και ο εξωτερικός και εσωτερικός φωτισμός.

Παγκόσμια πρεμιέρα στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Σαγκάης

Το όχημα δοκιμών υψηλών επιδόσεων BMW Vision Driving Experience θα γιορτάσει την επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα του στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Σαγκάης 2025.

