Kia EV Day 2025: Η Kia παρουσιάζει την «ηλεκτρική» της στρατηγική

Τα Kia EV4, PV5 και Concept EV2 κάνουν το ντεμπούτο τους στο Kia EV Day 2025 ως ενσάρκωση της διευρυμένης παγκόσμιας στρατηγικής EV

Η Kia αποκάλυψε σήμερα (27/2) τα νέα EV4, PV5 και το πρωτότυπο EV2 στο EV Day 2025 στην Tarragona της Ισπανίας. Με τα εν λόγω νέα μοντέλα η Kia παρουσίασε και την παγκόσμια στρατηγική της όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση, ενισχύοντας την ηγετική της θέση στην αγορά EV. Τα τρία νέα μοντέλα αντιπροσωπεύουν την τελευταία φάση της τολμηρής στρατηγικής ηλεκτροκίνησης της Kia και απεικονίζουν την αποφασιστικότητα της μάρκας να επανεργοποιήσει την παγκόσμια αγορά EV.

Και τα τρία μοντέλα που παρουσιάστηκαν στο Kia EV Day 2025 ενισχύουν περαιτέρω την ηγετική θέση της Kia στα EV με το Kia PV5 να αποτελεί το πρώτο από τα αποκλειστικά μοντέλα Platform Beyond Vehicle (PBV) της Kia.

Το Kia EV4, που παρουσιάστηκε ως πρωτότυπο στο EV Day 2023 της Kia που πραγματοποιήθηκε στη Σεούλ της Κορέας, είναι το πρώτο ηλεκτρικό sedan και hatchback της Kia. Επεκτείνει την ελκυστικότητα της mainstream σειράς της Kia, η οποία περιλαμβάνει τα βραβευμένα Kia EV9 (World Car of the Year 2024) και Kia EV6 (European Car of the Year 2022 ), προσφέροντας καινοτόμα αλλά οικεία χαρακτηριστικά που ξεπερνούν ό,τι συνήθως προσφέρεται στον τομέα των sedan C-segment και απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα πελατών.

Το Kia Concept EV2 αποκαλύπτει ένα νέο SUV EV κατηγορίας Β ως τη νεότερη προσθήκη στην οικογένεια των Kia EV. Όπως και το EV4, υπογραμμίζει την προσπάθεια της Kia να κάνει τα EV πιο προσιτά με χαρακτηριστικά που ξεπερνούν την κατηγορία τους, προσφέροντας καινοτόμες εμπειρίες.

Το Kia PV5, που παρουσιάστηκε ως concept στο Consumer Electronics Show (CES) 2024 στο Las Vegas, είναι το πρώτο αποκλειστικό μοντέλο από τη νέα επιχειρηματική στρατηγική PBV της Kia. Χρησιμεύει ως νέο έδαφος για καινοτομία, θέτοντας τα θεμέλια για μια νέα μορφή χρηστικότητας EV με εξαιρετική ευελιξία μέσω ριζικής αρθρωτής διαμόρφωσης.

Χτισμένο σε μια αποκλειστική πλατφόρμα που προσφέρει καινοτομίες στα υλικά, το λογισμικό, την εμπειρία των πελατών και τις διαδικασίες κατασκευής, το PV5 διαδραματίζει βασικό ρόλο στην πρόοδο και τον μετασχηματισμό της παγκόσμιας αγοράς, βελτιώνοντας σημαντικά την προσωπική και επιχειρηματική ζωή των πελατών.

Εκτός από την αποκάλυψη της νέας σειράς μοντέλων της, στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η στρατηγική EV της Kia, παρέχοντας μια εικόνα για το πώς η μάρκα θα συνεχίσει να οδηγεί την επιτάχυνση και τον μετασχηματισμό της παγκόσμιας αγοράς EV.

«Η Kia παραμένει προσηλωμένη στο να γίνει η κορυφαία μάρκα EV παγκοσμίως και πάροχος λύσεων βιώσιμης μετακίνησης, ενισχύοντας τις επιλογές και τις εμπειρίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της Kia, Ho Sung Song. «Με μοντέλα όπως το Kia EV4 και το όραμα που παρουσιάζεται στο Kia Concept EV2, προσπαθούμε να εκδημοκρατίσουμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κάνοντας τα οφέλη των λύσεων βιώσιμης μετακίνησης προσιτά σε όλους.

«Σε μια εποχή που δημιουργεί ολοένα μεγαλύτερη ζήτηση για εξατομικευμένα προϊόντα και εμπειρίες, οι αγοραστές εξακολουθούν να περιμένουν από τους κατασκευαστές να καλύψουν τις ανάγκες τους», πρόσθεσε ο Song. «Ως πρώτος κινητήριος μοχλός στον τομέα των PBV, η Kia, μέσω του PV5, συνδυάζει μια προσέγγιση με προτεραιότητα τον πελάτη με προηγμένη τεχνολογία EV για να μεταμορφώσει την προσωπική κινητικότητα».

Το Kia EV Day 2025 σηματοδοτεί τη δεύτερη εκδήλωση αυτού του είδους για τη μάρκα. Η Kia επέλεξε την Ισπανία ως τοποθεσία λόγω της σημασίας της στη στρατηγική της ηλεκτροκίνησης, που τροφοδοτείται από την ταχεία ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών οχημάτων

Στην εκδήλωση, η Kia παρουσίασε εννέα συνολικά οχήματα. Το Concept EV2 παρουσιάστηκε μαζί με τέσσερις εκδόσεις του EV4: δύο τετράθυρα sedan και δύο πεντάθυρα μοντέλα hatcback. Τέσσερις εκδοχές του PV5 απεικόνισαν την ευελιξία που μεταμορφώνει τη βιομηχανία του πρώτου αποκλειστικού μοντέλου PBV της Kia με παραλλαγές PV5 «Cargo», PV5 «Passenger» και PV5 «Wheelchair Access Vehicle» (WAV), μαζί με το PV5 «Crew».

Η Kia παρουσίασε την υπερσύγχρονη αρχιτεκτονική E-GMP.S (Electric-Global Modular Platform for Service) που είναι αφιερωμένη στο PBV, η οποία επιτρέπει ευέλικτες διαμορφώσεις μέσω του αρθρωτού συστήματος αμαξώματος της.

Η έκθεση παρουσίασε επίσης το Kia AddGear, το οποίο επιτρέπει στους πελάτες να εξατομικεύουν τα μοντέλα Kia PBV επιλέγοντας από μια μεγάλη γκάμα προσαρμοσμένων αξεσουάρ, επεκτείνοντας τη λειτουργικότητα του οχήματος τόσο για προσωπική όσο και για επαγγελματική χρήση.

Επιπλέον, η εκδήλωση παρουσίασε μια συνεργασία με τη Samsung Electronics, δίνοντας έμφαση στο SmartThings Pro – ένα βελτιστοποιημένο σύστημα Internet of Things (IoT) για PBV που προσφέρει ευέλικτες υπηρεσίες plug & play.

