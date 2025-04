BYD DM-i: EV χωρίς το άγχος της αυτονομίας

Η τεχνολογία Super DM στα PHEV αυτοκίνητα της BYD είναι μια εξέλιξη που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στην κατηγορία των επαναφορτιζόμενων υβριδικών

Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία αναπτύχθηκε εσωτερικά από την BYD για αποκλειστική χρήση στα μοντέλα της και προσφέρει ένα πλήθος πλεονεκτημάτων, με εξαιρετική ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, ισχυρές επιδόσεις και, πρωτίστως, υψηλή άνεση.

To «DM» στο Super DM σημαίνει Dual Mode, καθώς χρησιμοποιεί δύο πηγές ενέργειας, ενώ σε εφαρμογές όπως το νέο SEAL U DM-i, το «i» συμβολίζει το «intelligence» (ευφυΐα), ενσωματώνοντας έξυπνες και ενεργειακά αποδοτικές αρχές οδήγησης.

Ποια είναι τα οφέλη;

Με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, το όχημα γίνεται αμιγώς ηλεκτρικό

Όταν το επίπεδο φόρτισης είναι χαμηλό, μετατρέπεται σε ένα υβριδικό όχημα χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου

Δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική ενέργεια με ελάχιστη εξάρτηση από τα καύσιμα

Πιο φιλικό προς το περιβάλλον

Προσφέρει μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση

Προσφέρει μια ήσυχη και άνετη οδηγική εμπειρία

Υψηλή απόδοση και άμεση ανταπόκριση υψηλής ισχύος

Best of both worlds

Ο σκοπός αυτής της τεχνολογίας είναι απλός: Δίνει προτεραιότητα στην αθόρυβη, αμιγώς ηλεκτρική κίνηση με όσο το δυνατόν μικρότερη εξάρτηση από τη βενζίνη. Όσο η μπαταρία έχει αρκετή φόρτιση και είναι επιλεγμένη η λειτουργία EV, το όχημα κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, ενώ όταν η κατάσταση φόρτισης είναι χαμηλή, γίνεται ένα υβριδικό με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου αλλά ταυτόχρονα άφθονη ισχύ.

Το SEAL U DM-i εναλλάσσεται ομαλά μεταξύ των δύο διαφορετικών λειτουργιών κίνησης, δίνοντας την αίσθηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου χάρη στις μοναδικές τεχνολογίες του. Επιπλέον, οι οδηγοί δεν θα ανησυχούν για την αυτονομία ή για τους τρόπους φόρτισης. O κινητήρας φορτίζει την μπαταρία (μεταξύ 25% και 70%, το εύρος μπορεί να ρυθμιστεί), ώστε η ηλεκτρική λειτουργία να είναι πάντα διαθέσιμη, ενώ η μπαταρία φορτίζεται και με την τεχνολογία αναγεννητικής πέδησης, όταν αφήνουμε το πεντάλ του γκαζιού.

Με άλλα λόγια, μπορείς να απολαμβάνεις όλα τα θετικά που έχει να προσφέρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με την άμεση ροπή, την αθόρυβη οδήγηση και τη μηδενική κατανάλωση καυσίμου, αλλά χωρίς το βασικό πρόβλημα της ηλεκτροκίνησης, που είναι η αυτονομία και οι περιορισμένες επιλογές ανεφοδιασμού. Αν θέλεις να καλύψεις πολλά χιλιόμετρα σε μικρό χρονικό διάστημα, ο θερμικός κινητήρας είναι εκεί για να μη σταματήσεις να οδηγείς ποτέ, αλλά μέσα στην πόλη δεν θα χρειαστεί ούτε σταγόνα βενζίνης. Για το SEAL U DM-i, η μέση κατανάλωση καυσίμου οριακά ξεπερνά το 1 λίτρο ανά 100 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο για τις τετρακίνητες εκδόσεις. Αν έχεις φορτιστή στο σπίτι ή στο γραφείο και οδηγείς το υβριδικό BYD, πρέπει να ανησυχείς περισσότερο μη… χαλάσει η βενζίνη στο ντεπόζιτο, παρά για το αν θα πρέπει να γεμίσεις. Λογικό βέβαια, αφού με 80 (ή 70 για την τετρακίνητη έκδοση) χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης και άφθονη ηλεκτρική δύναμη, στις περισσότερες καθημερινές διαδρομές ο θερμικός κινητήρας θα παραμείνει σβηστός.

Μπορεί η χαμηλή κατανάλωση να είναι πρώτη προτεραιότητα του SEAL U DM-i, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως στερείται των επιδόσεων. Η επιτάχυνση από τη στάση στα 100 χλμ./ώρα έρχεται σε μόλις 5,9 δευτερόλεπτα – τον ίδιο χρόνο που χρειάζεται ένα καινούργιο Golf GTI. Η άμεση ροπή του ηλεκτροκινητήρα κάνει την οδήγηση του απολαυστική, καθώς δεν θα αισθανθείς ποτέ πως χρειάζεσαι παραπάνω δύναμη.

Ας δούμε, λοιπόν, λίγο πιο αναλυτικά τα κομμάτια που συνθέτουν το DM-i.

Ο θερμικός κινητήρας Xiaoyun 1.5L και το κιβώτιο e-CVT

Ο κινητήρας βενζίνης του SEAL U DM-i είναι ένας τετρακύλινδρος, turbo 1.500άρης με 131 ίππους και 220 Νm ροπής, από τις 1.500 στροφές ανά λεπτό. Έχει αναπτυχθεί από την BYD και έχει σχέση συμπίεσης 15.5:1 και θερμική απόδοση μέχρι και 43%. Ταυτόχρονα, η BYD είναι περήφανη για το πόσο αθόρυβη είναι η λειτουργία του.

Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων e-CVT εξασφαλίζει απόλυτα ομαλή οδήγηση, χωρίς τις «αναταράξεις» των αλλαγών σχέσεων, ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση καυσίμου και βελτιώνοντας τις επιδόσεις του SEAL U DM-i.

Ο ηλεκτροκινητήρας EHS

Η ηλεκτρική κίνηση έρχεται με έναν εντυπωσιακό τρόπο στο σύστημα DM-i. Ανάμεσα στον κινητήρα βενζίνης και στο κιβώτιο ταχυτήτων, τοποθετείται ένας τρομερά αποδοτικός διπλός ηλεκτροκινητήρας που προσφέρει 204 ίππους και 300 Nm ροπής και διαχειρίζεται έξυπνα τις θερμοκρασίες του.

Στις τετρακίνητες εκδόσεις του SEAL U DM-i, τοποθετείται ένας επιπλέον ηλεκτροκινητήρας 163 ίππων στον πίσω άξονα, ανεβάζοντας τη συνολική απόδοση του συστήματος στους 325 ίππους με 550 Nm ροπής.

Οι μπαταρίες «Blade Battery»

Όπως όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα BYD που προσφέρονται στην Ευρώπη, το BYD SEAL U DM-i είναι στάνταρ εξοπλισμένο με την –απαλλαγμένη από κοβάλτιο– τεχνολογία Blade Battery της BYD, η οποία αναπτύχθηκε από την εταιρία με πρωταρχικό στόχο τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας, της ανθεκτικότητας, της μακροζωίας, της απόδοσης και της καλύτερης αξιοποίησης του χώρου των μπαταριών. Η μπαταρία αποτελείται από πολλές λεπτές επιμήκεις κυψέλες, οι οποίες μοιάζουν με λεπίδες (εξ ου και το όνομα).

Επιπλέον, χρησιμοποιεί φωσφορικό σίδηρο λιθίου (LFP) ως υλικό καθόδου με στόχο την αύξηση της ασφάλειας, της ανθεκτικότητας και της θερμικής σταθερότητας. Το εξαιρετικό επίπεδο ασφάλειας της μπαταρίας «Blade Battery» αποδεικνύεται από το γεγονός ότι υπερβαίνει τις απαιτήσεις της διαδικασίας δοκιμών «Nail Penetration Test»: Πρόκειται για τους πιο αυστηρούς τρόπους δοκιμής της θερμικής διαφυγής της μπαταρίας, οι οποίοι προσομοιώνουν τις συνέπειες ενός σοβαρού τροχαίου ατυχήματος. Όλες οι εκδόσεις του BYD SEAL U DM-i προσφέρουν τριφασική φόρτιση ΑC στα 11 kW και DC στα 18 kW, με τον χρόνο φόρτισης DC (30-80%) να είναι μόλις 35 λεπτά. Η χωρητικότητα των 18,3 kWh είναι αρκετή για 80 χιλιόμετρα ηλεκτρικής κίνησης, ενώ στο μέλλον αναμένεται και μια ακόμη μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρία.

