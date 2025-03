Άνοιξε η Γη και τον κατάπιε: Μοτοσυκλετιστής χάνει τη ζωή του με φρικτό τρόπο – Βίντεο

Μετά από πολύωρες έρευνες των αρχών στη Σεούλ της Νότιας Κορέας βρέθηκε το πτώμα του άτυχου μοτοσικλετιστή που έπεσε σε τρύπα του δρόμου

Ο άτυχος άνδρας έχασε άδικα τη ζωή του όταν κυριολεκτικά άνοιξε η Γη και τον κατάπιε ενώ οδηγούσε ανέμελος τη μοτοσυκλέτα του στους δρόμους της Σεούλ. Πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 30 χρονών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μετά από αναζήτηση των αρχών που κράτησε 18 ώρες.

NEW: Motorcyclist who vanished into a sinkhole on Monday, found deceased after an 18-hour search.

The man was seen riding his motorcycle on a road in Seoul, South Korea when a 65 feet wide and 65 feet deep sinkhole opened up.

The motorcyclist was identified by officials as… pic.twitter.com/K0uE8PKHLR

— Collin Rugg (@CollinRugg) March 25, 2025