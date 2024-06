Hyundai Inster: Μικρό σε διαστάσεις, μεγάλο σε προσωπικότητα!

Η Hyundai αποκάλυψε το νέο Inster, ένα μικρό ηλεκτρικό SUV με τεχνολογία αιχμής και κορυφαία αυτονομία για την κατηγορία.

Η Hyundai αποκάλυψε το ηλεκτρικό μικρό SUV, Inster, στη Διεθνή Έκθεση Κινητικότητας στο Busan. Πρόκειται για ένα Compact SUV με μοναδική, μοντέρνα σχεδίαση και κορυφαία αυτονομία για την κατηγορία A-SUV. Το Hyundai Inster συνδυάζει τολμηρή σχεδίαση με ένα ευρύχωρο εσωτερικό σε ένα συμπαγές πακέτο. Παράλληλα, η προηγμένη τεχνολογία συμβάλλει στην ασφαλή οδήγηση και οι γρήγοροι χρόνοι φόρτισης σε συνδυασμό με την κορυφαία αυτονομία (έως και 355 χλμ.) κάνουν το Inster έναν πρακτικότατο «σύμμαχο» για τις καθημερινές σας μετακινήσεις.

Τολμηρή εξωτερική σχεδίαση και μοναδικά χαρακτηριστικά

Βασισμένο στη σχεδιαστική κληρονομιά του βενζινοκίνητου Casper που κυκλοφόρησε μόνο στην Κορέα, η στιλιστική εξέλιξη του Hyundai Inster στηρίζεται σε πιο ευρύχωρο αμάξωμα και μεγαλύτερο μεταξόνιο για να προσφέρει περισσότερο εσωτερικό χώρο και στιβαρή παρουσία στο δρόμο.

Με τις διευρυμένες διαστάσεις του, το Inster τοποθετείται ακριβώς ανάμεσα στα παραδοσιακά αυτοκίνητα πόλης της κατηγορίας Α και τα μεγαλύτερα μοντέλα της κατηγορίας Β. Αυτό προσφέρει την ευελιξία και την ευκολία χρήσης που περιμένουν οι αγοραστές με ενισχυμένη πρακτικότητα και ευελιξία χάρη στο πιο ευρύχωρο εσωτερικό και τη βελτιωμένη χωρητικότητα αποσκευών. Σε σύγκριση με μεγαλύτερα μοντέλα της παραπάνω κατηγορίας, οι συμπαγείς διαστάσεις του Inster το καθιστούν ιδανικό για οδήγηση στην πόλη και καθιστούν αρκετά πιο εύκολο το παρκάρισμα.

«Με το Inster, μεταφέραμε την εικόνα του μικρού SUV σε ένα τολμηρό νέο μέρος για το παγκόσμιο κοινό», δήλωσε ο Simon Loasby, Senior Vice President και επικεφαλής του κέντρου σχεδιασμού Hyundai. «Το Inster ανεβάζει το επίπεδο με ξεχωριστή σχεδίαση και εσωτερικό που μεγιστοποιεί τις δυνατότητές του με συναρπαστικούς -εστιασμένους στον πελάτη- τρόπους. Με το Inster επαναπροσδιορίζουμε τι σημαίνει να οδηγείς ένα μικρό ηλεκτρικό όχημα».

Η προσωπικότητα του Hyundai Inster ενισχύεται με τα νέα φώτα ημέρας LED και τα φλας με γραφικά pixel, το πίσω φως και τους προφυλακτήρες. Οι πελάτες μπορούν να διαφοροποιήσουν περαιτέρω την εμφάνιση του αυτοκινήτου με προβολείς LED και ένα δίχρωμο εξωτερικό με μαύρη οροφή για αντίθεση.

Εσωτερική ευελιξία και προηγμένα υλικά

Στο εσωτερικό, το Hyundai Inster παρέχει βελτιωμένη τεχνολογία και ευκολία με μια κεντρική οθόνη 10,25 ιντσών, μια οθόνη αφής 10,25 ιντσών Infotainment με πλοήγηση και μια βάση ασύρματης φόρτισης που αποτελεί μέρος μιας συμπαγούς κεντρικής κονσόλας σχεδιασμένης να δημιουργεί μεγαλύτερη αίσθηση ευρυχωρίας.

Το εσωτερικό του Hyundai Inster προσφέρει ευελιξία και ευρυχωρία, με τα καθίσματα της μπροστινής σειράς να παρέχουν εύκολη πρόσβαση. Όλα τα καθίσματα μπορούν να αναδιπλωθούν – συμπεριλαμβανομένου του καθίσματος του οδηγού – για αυξημένη ευελιξία. Διατίθεται επίσης επιλογή για θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα και τιμόνι. Τα καθίσματα της δεύτερης σειράς είναι χωρισμένα 50/50, συρόμενα και ανακλινόμενα.

Τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό έχουν χρησιμοποιηθεί βιώσιμα υλικά. Το εξωτερικό του Hyundai Inster διαθέτει μαύρη γυαλιστερή ανακυκλωμένη βαφή, η οποία αντικαθιστά τη μαύρη χρωστική ουσία που χρησιμοποιείται παραδοσιακά στη μαύρη βαφή με ένα χρώμα από ανακυκλωμένα ελαστικά. Στο εσωτερικό χρησιμοποιούνται ανακυκλωμένο τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET) από μπουκάλια και υλικό βιο-πολυπροπυλενίου που εξάγεται από ζαχαροκάλαμο.

Δυνατότητα γρήγορης φόρτισης και κορυφαία αυτονομία στην κατηγορία

Η Hyundai Inster υπερέχει με την ταχύτητα φόρτισης DC και το μέγιστο AER, επιτρέποντας στους πελάτες να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στη φόρτιση, να ταξιδεύουν περισσότερο και να εκμεταλλεύονται πλήρως την ενέργεια που έχουν στη διάθεσή τους. Εξοπλισμένο με μπαταρία 42 kWh στάνταρ, το Inster διατίθεται επίσης με μπαταρία μεγάλης εμβέλειας 49 kWh προαιρετικά. Και τα δύο μοντέλα τροφοδοτούνται από έναν μόνο κινητήρα που αποδίδει 71,1 kW (97 PS) στη βασική έκδοση και 84,5 kW (115 PS) στην έκδοση μεγάλης εμβέλειας. Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν 147 Nm ροπής.

Με κορυφαία προβλεπόμενη αυτονομία 355 km (WLTP3) με μία μόνο φόρτιση για το μοντέλο μεγάλης εμβέλειας, το Inster επαναπροσδιορίζει ό,τι είναι δυνατό από ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, παρέχοντας εντυπωσιακή ευελιξία με εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας 15,3 kWh /100 km.

Όταν χρησιμοποιείτε φορτιστή υψηλής ισχύος DC 120 kW, το Inster μπορεί να φορτίσει από 10 έως 80 τοις εκατό σε περίπου 30 λεπτά υπό βέλτιστες συνθήκες. Το Inster είναι επίσης εξοπλισμένο με φορτιστή 11 kW στο βασικό εξοπλισμό, ενώ διατίθενται σύστημα θέρμανσης μπαταρίας και αντλία θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Η εξωτερική και εσωτερική λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) παρέχει ισχύ για εξωτερικές συσκευές (110V/220V), επιτρέποντας αμφίδρομη φόρτιση χωρίς να απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να χρησιμοποιούν ή να φορτίζουν ελεύθερα συσκευές όπως ηλεκτρικά ποδήλατα, σκούτερ και εξοπλισμό κάμπινγκ.

Προηγμένη τεχνολογία και άνεση

Παράλληλα με την αυτονομία και τη γρήγορη φόρτιση, το Hyundai Inster προσφέρει μια πληθώρα τεχνολογιών αιχμής, συμπεριλαμβανομένης μιας πληθώρας προηγμένων χαρακτηριστικών ασφάλειας και υποστήριξης οδηγού. Το Inster διαθέτει επίσης φωτισμό περιβάλλοντος LED 64 χρωμάτων, ηλιοροφή και προσβασιμότητα Hyundai Digital Key 2 Touch (NFC).

Το ηλεκτρικό A-SUV της Hyundai προσφέρει το πιο ολοκληρωμένο πακέτο τεχνολογίας στην κατηγορία, συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων χαρακτηριστικών Advanced Driver Assistance System (ADAS), όπως Surround View Monitor (SVM), Parking Collision-Avoidance Assist Rear (PCA-R). ), Παρακολούθηση τυφλού σημείου (BVM) και Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA 1.5).

Προσφέρονται επίσης το Lane Keeping Assist (LKA) και το Lane Following Assist (LFA), καθώς και το Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), Safety Exit Warning (SEW), Smart Cruise Control (SCC) με Stop and Go, Highway Driving Assist 1.5 (HDA 1.5), Intelligent Speed ​​Limit Assist (ISLA), Driver Attention Warning (DAW), High Beam Assist (HBA), Leading Vehicle Departure Alert (LVDA) και Rear Occupant Alert (ROA).

Το Σύστημα Στάθμευσης ADAS συνδυάζει την Προειδοποίηση Απόστασης Στάθμευσης (PDW) εμπρός και πίσω με οθόνη οπισθοπορείας (RVM) για μεγαλύτερη ορατότητα.

Παγκόσμια κυκλοφορία με επιπλέον μοντέλο στον ορίζοντα

Το Hyundai Inster θα κυκλοφορήσει πρώτα στην Κορέα αυτό το καλοκαίρι, με την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία-Ειρηνικό να ακολουθούν. Ο περισσότερος εξοπλισμός και οι τεχνολογίες θα διατίθενται στάνταρ, με βελτιωμένη άνεση και χαρακτηριστικά σχεδιασμού διαθέσιμα προαιρετικά. Οι προδιαγραφές θα επιβεβαιωθούν πιο κοντά στην ημερομηνία κυκλοφορίας του.

