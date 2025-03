H Morgan περνάει στη ψηφιακή εποχή με το νέο Supersport

Τα τελευταία χρόνια, η ναυαρχίδα της Morgan είναι το Plus Six. Ακόμη και αν βασιζόταν σε μια ολοκαίνουργια, πλατφόρμα αλουμινίου, ακόμη είχε την κλασσική εμφάνιση των Morgan. Τώρα, ο αντικαταστάτης του, το Morgan Supersport είναι εδώ. Βασίζεται σε μια επίσης καινούργια και διαφορετική πλατφόρμα αλουμινίου και …δείχνει σαν Morgan.

Υπάρχει λόγος που τα ρετρό sport αυτοκίνητα που κατασκευάζει η μικρή εταιρεία από το Worcestershire έχει τόσο πιστούς ακόλουθους, και το Supersport στοχεύει στο να εξελίξει την παραδοσιακή εμφάνιση χωρίς να «τρομάξει» τους κλασσικούς πελάτες της. Για αυτό το λόγο, ακόμη και ό,τι μπορεί να περιμένετε από ένα τετράτροχο Morgan είναι εκεί, αν κοιτάξετε πιο λεπτομερώς, θα βρείτε πολλές μικρές διαφορές στο αμάξωμα. Το πίσω μέρος είναι ψηλότερο και με διαφορετική κλίση από παλιά, ενώ το ύψος στις πόρτες επίσης αυξήθηκε, δίνοντας του ένα πιο μυώδες προφίλ.

Οι εμπρός και πίσω προφυλακτήρες είναι αρκετά πιο επιθετικοί. Στο πίσω μέρος έχουμε δύο μεγάλες στρογγυλές απολήξεις εξατμίσεων, ενώ μπροστά βλέπουμε μια πιο μινιμαλιστική προσέγγιση στη κλασσική μάσκα-πέταλο της μάρκας. Οι «χαρακιές» επάνω στο καπό ανήκουν στο παρελθόν, καθώς μεταφέρθηκαν αρκετά πιο μπροστά. Όπως πάντα όμως, το καπό ανοίγει σε δύο μέρη, με το χαρακτηριστικό στιλ “gullwing” των Morgan.

Το Morgan Supersport διαθέτει επίσης ένα επαναστατικό χαρακτηριστικό που δεν έχουμε ξαναδεί σε αυτοκίνητο της μάρκας τη τελευταία δεκαετία: λέγεται πορτμπαγκάζ, βρίσκεται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση αποσκευών!

Όπως και οι προκάτοχοι του, είναι κάμπριο, αλλά υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης μιας hard-top οροφής που ζυγίζει μόλις 19.7 κιλά.

Ενώ η εμφάνιση έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με το Plus Six, ο κινητήρας στο νέο Morgan Supersport παρέμεινε ο ίδιος: Πρόκειται για το Β58, τον twin-turbo εξακύλινδρο της BMW (που τοποθετείται επίσης στα Toyota Supra, Ineo Grenadier και φυσικά τις BMW M24oi, M340i, M440i κ.ο.κ.) ο οποίος παράγει (όπως και στο Plus Six) 335 ίππους και 500Nm ροπής, και συνεχίζει να συνδυάζεται με ένα αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων της ZF. Το 0-100 χρειάζεται 3.9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα αγγίζει τα 267 χιλιόμετρα την ώρα.

Υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά, που δεν φαίνονται κοιτώντας το αυτοκίνητο, που έχουν μια αντίστοιχα σημαντική εξέλιξη σε σχέση με παλιά. Το σασί είναι μια αναβαθμισμένη έκδοση της πλατφόρμας αλουμινίου CX της Morgan, με την ονομασία CX-V. Αυτή είναι 10% πιο στιβαρή σε σχέση με παλιότερα, που αυξάνεται κατά ακόμη +10% όταν «φοράει» το hard-top. Το σασί ζυγίζει μόλις 102 (συμπεριλαμβανομένων των υποπλαισίων), διατηρώντας το βάρος του Supersport ιδιαίτερα χαμηλά, στα 1.170 κιλά. H BMW Z4, που είναι επίσης ένα διθέσιο κάμπριο με τον ίδιο κινητήρα, ζυγίζει 1.607 κιλά. Οι ζάντες είναι επίσης οι ελαφρύτερες που έχουν τοποθετηθεί ποτέ σε Morgan: στο βασικό εξοπλισμό ζυγίζουν 10.8 η κάθε μία, ενώ υπάρχει και η επιλογή Aerolite, με αυτές να ζυγίζουν 9.7 κιλά! Και στις δύο επιλογές, «τυλίγονται» με τα ελαστικά Pilot Sport 5 της Michelin.

Μηχανικά, το σύστημα διεύθυνσης έγινε πιο άμεσο και η γεωμετρία των αναρτήσεων ρυθμίστηκε ξανά. Αν επιλέξετε το πακέτο Dynamic Handling από τον προαιρετικό εξοπλισμό, εφοδιάζεται με ένα σετ ρυθμιζόμενων αμορτισέρ της Nitron, ενώ ανάμεσα στις επιλογές υπάρχει και η δυνατότητα να τοποθετηθεί μπλοκέ διαφορικό (LSD). Το κάτω μέρος του αμαξώματος δηλώνει περήφανα 5% πιο αεροδυναμικό, μειώνοντας μέχρι και 20% την άνωση σε σχέση με το Plus Six.

Μάλλον σε αυτό το σημείο, τι αναρωτιέστε: “Είναι ακόμα κατασκευασμένο από ξύλο;” Ελάτε τώρα, είναι 2025, και παρά την εμφάνιση, αυτό είναι ένα πλήρως μοντέρνο αυτοκίνητο. Αλλά ναι, εξακολουθεί να είναι κατασκευασμένο από ξύλο. Συγκεκριμένα, το αμάξωμα εξακολουθεί να σχηματίζεται «στο χέρι» πάνω από ένα πλαίσιο τέφρας, ένα τμήμα του οποίου παραμένει εκτεθειμένο όταν ανοίγετε το πορτμπαγκάζ, για να σας υπενθυμίζει ότι είναι ακόμα Morgan.